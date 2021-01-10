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"النقل": مسح الأضرار بـ 12 ألف كيلو متر من الأسطح الإسفلتية في جميع المناطق

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"النقل": مسح الأضرار بـ 12 ألف كيلو متر من الأسطح الإسفلتية في جميع المناطق "النقل": مسح الأضرار بـ 12 ألف كيلو متر من الأسطح الإسفلتية في جميع المناطق
الوزارة: بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها

قامت وزارة النقل خلال ديسمبر الماضي، لعام 2020م، بعدد من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في جميع مناطق المملكة، للإسهام في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناءً على عديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، وعديد من الأعمال الدورية على الطرق.

وقامت الوزارة بعديد من المشروعات الإسهام في تعزيز كفاءة التشغيل، من خلال مسح الأضرار بالأسطح الإسفلتية بطول إجمالي يبلغ 12 ألف كيلو متر، وتنفيذ أعمال قياس معامل الوعورة العالمي للطرق بطول 207 كيلو مترات، إضافة إلى المسح الجغرافي للمسارات الطولية بطول 500 كيلو متر، وتنفيذ 3.400 نقطة بأعمال المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق، إضافة إلى تنفيذ أعمال قياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول إجمالي يبلغ 60 كيلو متراً.

وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.وزارة النقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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