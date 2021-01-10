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حريص على حقوق المواطنين.. نائبة تشيد بخطة صرف تعويضات متضرري النوبة والعشوائيات

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السيسي حريص على حقوق المواطنين.. نائبة تشيد بخطة صرف تعويضات متضرري النوبة والعشوائيات حريص على حقوق المواطنين.. نائبة تشيد بخطة صرف تعويضات متضرري النوبة والعشوائيات

مصراوي Masrawy

09:00 ص الأحد 10 يناير 2021

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح ، حريصة على توفير حياة كريمة للمواطن، ولم تعُد المركزية هي المسيطرة في توفير الخدمات.

وأوضحت رمزي، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن خطة الدولة لصرف التعويضات التي أعلنت عنها اليوم باستكمال صرف تعويضات متضرري النوبة من ١٧ يناير ، تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوق المواطن أيًّا كان موقعه، مضيفةً: "ظهرت كذبات السوشيال ميديا وأنصار الإخوان بأن الدولة ستحرق العاصمة القديمة للهباء".

وتابعت رمزي بأن رئيس مصطفى مدبولي، حرص اليوم على ترتيب زيارة للمساكن البديلة للعشوائيات؛ بزيارته لأحد مشروعات الإسكان التي تنفذ لصالح أهالي المناطق غير الآمنة، في مدينة السلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، في أرض الإنتاج الحربي، بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوي، على مساحة 230 فدانًا، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يشمل تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية، كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع تصل إلى 55%، ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

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