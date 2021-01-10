أخبار عاجلة

تفاصيل العودة الى المدارس للفصل الثاني في الاردن -
"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة -
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع -
الكاظمي يدعو إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في النهوض والتنمية -
الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا -
وزير النقل البريطاني يعلن حظر السفر إلى أمريكا الجنوبية -
السويد: وفيات كورونا تتجاوز 10آلاف -
اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف -
حريق مخبز امتد إلى "تنك" سولار.. الحماية المدنية تنقذ البدرشين من كارثة -
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأحدث والأسرع وهنا الآلية.. 20 جهازاً لتعقيم أجواء الحرم بالبخار الجاف

Print
الأحدث والأسرع وهنا الآلية.. 20 جهازاً لتعقيم أجواء الحرم بالبخار الجاف الأحدث والأسرع وهنا الآلية.. 20 جهازاً لتعقيم أجواء الحرم بالبخار الجاف
تبقى جزيئاته ساعتين بالهواء.. و"السويهري": يغطي 8 أمتار بالجولة الواحدة

الأحدث والأسرع وهنا الآلية.. 20 جهازاً لتعقيم أجواء الحرم بالبخار الجاف

أوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري؛ أنه يتم استخدام أكثر من (20) جهاز "بايوكير موديل راد الف" الخاص بالتعقيم الذي يعمل على نشر الرذاذ الجاف على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق، والذي يعمل على تعقيم الأجواء والأسطح بنظام البخار الجاف حتى لا يبقى أثر في الأرضيات يعيق المصلين والمعتمرين.

وكشف أن الجهاز ينشر مادة "الهايبو كلوريد BC65" الصديقة للبيئة وغير الضارّة، حيث يقوم الجهاز بتعقيم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية، وتبقى جزيئاته تقريباً (ساعتين) في الهواء ويصل حجم الجزيئات إلى (1.2 مايكرون)؛ ما يساعدها على البقاء فترة أطول.

وأكّد "السويهري"؛ أن الجهاز يعمل عبر نظام التعقيم الجوي ويغطي ما يزيد على (ثمانية أمتار مربعة) في الجولة الواحدة، ويعد الجهاز من أحدث الأجهزة التي تعمل بكفاءة وأمان، ويمكن تركيبه في جميع المواقع حسبما تتطلب الحاجة، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى بين قاصدي المسجد الحرام.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة

"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة

الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع

الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع

عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين

عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين

السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

شبكة عيون الإخبارية