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المكسيك تسجل 1135 وفاة جديدة بكورونا.. و25 ضحية للفيروس بكوريا الجنوبية

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المكسيك تسجل 1135 وفاة جديدة بكورونا.. و25 ضحية للفيروس بكوريا الجنوبية المكسيك تسجل 1135 وفاة جديدة بكورونا.. و25 ضحية للفيروس بكوريا الجنوبية
خلال الـ24 ساعة الماضية

المكسيك تسجل 1135 وفاة جديدة بكورونا.. و25 ضحية للفيروس بكوريا الجنوبية

سجلت المكسيك 16105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و1135 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية،

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و524036 إصابة؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 133204 حالات وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و25 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68664 إصابة.

وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 50409 حالات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1125 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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