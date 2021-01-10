مسؤول إندونيسي: العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة المنكوبة

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الشرطة: نعمل على تحديد هوية الضحايا

أعلن مسؤول إندونيسي أنه تمّ العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة المنكوبة، وقالت الشرطة الإندونيسية إنها تعمل على تحديد هوية ضحايا الطائرة المنكوبة.

وكانت القوات البحرية في إندونيسيا، قد قالت إنها توصلت إلى موقع في البحر يُعتقد أن طائرة ركاب من طراز بوينغ 373 تحطمت وسقطت فيه بُعيد إقلاعها من مطار العاصمة جاكرتا يوم السبت.

واختفت طائرة مدنية إندونيسية على متنها 62 شخصاً عن الرادارات بعد أربع دقائق من انطلاقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

وقال موقع تتبّع الرحلات الجوية "فلايت تراكر توينتي فور"، إن الطائرة التابعة لشركة سريويجايا فقدت أكثر 3000 متراً من ارتفاعها في أقل من دقيقة.

وأفاد شهود إنهم رأوا وسمعوا دوي انفجار واحد على الأقل، طبقاً لـ "بي بي سي".

وقالوا: "الطائرة سقطت مثل البرق وانفجرت في الماء"، وأضافوا أن الحادث وقع على "مسافة قريبة منا نسبياً"، وإن بعض "الشظايا كاد أن يصيب السفينة".

وقال سكان جزيرة قريبة من مكان اختفاء الطائرة إنهم عثروا على أشياء يعتقدون أنها من الطائرة.

وأرسلت السلطات أكثر من عشر سفن وعدداً من الغوّاصين من سلاح البحرية إلى الموقع الذي يُعتقد أن الطائرة سقطت فيه.

ويفحص محققون أجساماً يعتقدون أنها من حطام الطائرة المفقودة.