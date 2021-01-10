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متأثراً بإصابته بـ"كورونا".. الموت يغيّب الفنان المصري هادي الجيار

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متأثراً بإصابته بـ"كورونا".. الموت يغيّب الفنان المصري هادي الجيار متأثراً بإصابته بـ"كورونا".. الموت يغيّب الفنان المصري هادي الجيار
بعد نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي في حالة حرجة

متأثراً بإصابته بـ

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم، وفاة الفنان المصري هادي الجيار؛ عن عمر يناهز الـ71، الأحد، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ومن المقرر تشييع الجثمان، ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم.

وجرى نقل الراحل قبل يوم واحد إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي في حالة حرجة، إلا أنه توفى اليوم.

بدورها، أعلنت نقابة الممثلين المصرية خبر الوفاة وتحديد تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بعد ظهر اليوم الأحد.

وقال الفنان إيهاب فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الأستاذ العظيم هادي الجيار؛ إنا لله وإنا إليه راجعون، في جنة الخلد بإذن الله".

وُلد الجيار؛ في أكتوبر عام 1949 وتخرج في المعهد العالي المصري للفنون المسرحية عام 1970.

بدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل (القاهرة والناس) من إخراج محمد فاضل، ثم مسلسل (الكنز) من إخراج نور الدمرداش، ليقطع بعد ذلك مشواراً طويلاً امتد قرابة خمسة عقود.

اكتسب الراحل هادي الجيار؛ شهرة كبيرة بمشاركته في مسرحية (مدرسة المشاغبين) مع عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي، لكنه لم يحقق البطولة المطلقة مثلما حققها كل من هؤلاء النجوم لاحقاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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