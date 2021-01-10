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أمطار متوسطة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع

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أمطار متوسطة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع أمطار متوسطة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع

مصراوي Masrawy

08:00 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة، حيث نشهد عودة الأمطار نهاية الأسبوع الجاري.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأحد 10 يناير:
- أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.
- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين:
- أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.
- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:
- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:
- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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