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يوم التنصيب.. إجراءات أمنية مشددة لأعضاء الكونجرس الأمريكي أثناء سفرهم

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يوم التنصيب.. إجراءات أمنية مشددة لأعضاء الكونجرس الأمريكي أثناء سفرهم يوم التنصيب.. إجراءات أمنية مشددة لأعضاء الكونجرس الأمريكي أثناء سفرهم
بعد مضايقات تعرضوا لها في أعقاب الهجوم على "الكابيتول" الأربعاء الماضي

يوم التنصيب.. إجراءات أمنية مشددة لأعضاء الكونجرس الأمريكي أثناء سفرهم

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أعضاء الكونجرس سيحصلون على إجراءات أمنية مشددة أثناء سفرهم عبر المطارات في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.

وأوضحت "سي إن إن" الأمريكية أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ تعرضوا لمضايقات في المطارات؛ وفقًا لإخطار أُرسل إلى المُشَرِّعين أمس السبت.

وذكرت شرطة الكابيتول الأمريكية أن هناك تنسيقًا يجري مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بما في ذلك خدمة المارشال الأمريكية لضمان سلامة أعضاء الكونجرس بعد اقتحام أنصار لمبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز" بالتزامن مع تنصيب بايدن يوم 20 يناير؛ سيتمركز عناصر من شرطة الكابيتول في المطارات الرئيسية الثلاثة في منطقة واشنطن العاصمة، وهي: مطار ريغان الوطني، ومطار بالتيمور واشنطن الدولي، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

وفي وقت سابق، واجه السناتور ليندساي غراهام من ساوث كارولينا، وهو حليف مقرب من ترامب لكنه انتقده بعد أحداث الكونجرس، صراخًا وانتقادات من أنصار ترامب في مطار ريغان الوطني؛ وفقًا لمقاطع نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وصرخت امرأة في أحد مقاطع الفيديو على السناتور الجمهوري قائلة: "أيها الخائن"، وهو يسير في إحدى الصالات في مطار منطقة واشنطن العاصمة، وقالت أخرى: "ليندساي غراهام. أنت خائن للبلد".

كما تعرّض سناتور ولاية يوتا الجمهوري، ميت رومني، لمضايقات من مؤيدين لترامب على متن رحلة من سولت ليك سيتي إلى واشنطن العاصمة، قبل احتجاجات الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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