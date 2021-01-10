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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 7 مناطق بينها مكة والمدينة

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 7 مناطق بينها مكة والمدينة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على 7 مناطق بينها مكة والمدينة
مصحوبة برياح نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرّمة، الباحة، عسير، حائل، الجوف، الشرقية، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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