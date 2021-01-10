ظاهرة نادرة.. العالم العربي يشهد اقتران 3 كواكب عقب غروب شمس الأحد

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء الوطن العربي، مساء اليوم الأحد، اقترانًا ثلاثيًا بين كوكب المشتري وزحل وعطارد بالأفق الجنوبي الغربي بعد حوالي 45 دقيقة من غروب الشمس.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الكواكب الثلاثة ستشكل مثلثًا صغيرًا وربما هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا الاقتران، نظرًا لأن الكواكب ستكون منخفضة نحو الأفق، ويجب أن يكون الأفق مكشوفًا بالكامل بدون وجود عوائق مثل المباني.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك"، أن كوكب المشترى سيقع مباشرة فوق زحل على الرغم من أن سطوع زحل يعادل سطوع نجم من الدرجة الأولى -مثل سطوع ألمع النجوم في سمائنا- إلا أن الكوكب ذي الحلقات لا يمكنه منافسة المشترى الذي يتفوق عليه بحوالي 11 مرة، فالمشترى هو رابع ألمع جرم سماوي، بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي، وسيشاهد إلى أعلى يسار زحل (بالنسبة للراصد) كوكب عطارد.

جدير بالذكر، أن يومًا بعد يوم سيهبط المشتري وزحل نحو موقع غروب الشمس وفي المقابل يرتفع عطارد مبتعدا عن ضوء وهج الغروب.

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