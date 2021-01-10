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مجلس الأزياء العربي يُطلق أول أسبوع موضة للرجال بدبي

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مجلس الأزياء العربي يُطلق أول أسبوع موضة للرجال بدبي مجلس الأزياء العربي يُطلق أول أسبوع موضة للرجال بدبي

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 10 يناير 2021

أعلن مجلس الأزياء العربي عن إطلاق أول أسبوع للموضة مخصص للأزياء الرجاليّة. ومن المنتظر أن تشارك في فعاليات هذا الحدث، الذي يُقام في دبي، مجموعة من المصممين الإماراتيين واللبنانيين والإيرانيين كما سيستقبل 4 مصممين فرنسيين يقدّمون جديدهم في مجال الموضة الرجاليّة، وفق ما ذكر موقع " العربية".

من المنتظر أن ينطلق هذا الحدث يوم السبت 28 يناير/كانون الثاني الجاري ويمتدّ حتى 30 منه تماشياً مع الروزنامة العالميّة لأسبوع موضة الأزياء الرجاليّة. وهو سيحمل عنوان "أول أسبوع موضة عربي خاص بالرجال".

من المتوقع أن يشكّل هذا الحدث الفصل الأول من فعالية سيتمّ تنظيمها مرتين في العام بالتزامن مع أسابيع الموضة الرجالية العالميّة، وذلك بهدف تقديم مواهب جديدة في مجال التصميم للجمهور العربي. أما برنامج العروض فسيتم الإعلان عنه قبل أسبوعين من بدايتها على أن يتمّ تنظيمها بالتعاون مع موقع "فيسبوك".

نجاح مجلس الأزياء العربي بمشاركته في أسبوع باريس للموضة الأخير فتح المجال أمام 4 علامات فرنسيّة مخصصة بالأزياء الرجاليّة سوف تشارك بدورها في أول أسبوع موضة رجاليّة يقام في دبي. وذلك في إطار التعاون بين مجلس الأزياء العربي واتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة.

من شأن بث فعاليات هذا الأسبوع مباشرةً عبر موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" أن يعزّز العلاقة المهمة بين عالم الموضة المادي والعالم الرقمي الافتراضي. الجمهور المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي هذه لا يقلّ عن ملياري مشاهد، وهذا ما سيفتح المجال أما تعريف الجمهور إلى مواهب جديدة في عالم التصميم وإمكانيّة متابعة العروض وطلب القطع مباشرةً عبر موقع "إنستغرام".

في ظل التوسّع الكبير الذي طرأ في الفترة الأخيرة على مجال الأزياء الرجاليّة في الإمارات العربية المتحدة، يرى مجلس الأزياء العربي أنه حان الوقت لتنظيم حدث مخصص للرجال يُشكّل الخطوة الأولى في تشكيل مستقبل الملابس الرجاليّة الناشئة في العالم العربي ويقوم برعاية المصممين المبدعين في المنطقة من جهة كما يدعم المصممين الدوليين الراغبين باستكشاف فرص جديدة في هذه البقعة من العالم.

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