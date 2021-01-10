الحالة الرابعة بين الأطقم.. وفاة طبيب استشاري بفيروس كورونا في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس_ حسام الدين أحمد:

توفى طبيب استشاري، في السويس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليُسجل الحالة الرابعة بين الأطقم الطبية بعد وفاة طبيب وممرضتين بالفيروس.

خاصة، توفي بفيروس كورونا اليوم الأحد، بعد إصابته قبل أيام، وتدهور حالته بعد انخفاض نسبة الاكسجين في الدم.

ونعت نقابة الأطباء في السويس عبر صفحتها على موقع الفيسبوك الطبيب المتوفى، وأعرب عدد كبير من العاملين في المجال الطبي عن حزنهم لوفاة الطبيب عويس بسبب مواقفه الإنسانية خلال العمل.

وكانت صحة السويس سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية في 12 يونيو العام الماضي، إذ توفيت الممرضة فوقية شوقي متأثرة بإصابتها، كما توفي الصيدلي مدحت عاطف في 29 يونيو إذ انتقلت إليه العدوى من طفله كان يتابع علاجها داخل صيدليته، وتوفيت في الجمعة 3 يوليو الماضي الممرضة ولاء خالد.