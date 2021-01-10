أخبار عاجلة

"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة -
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع -
الكاظمي يدعو إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في النهوض والتنمية -
الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا -
وزير النقل البريطاني يعلن حظر السفر إلى أمريكا الجنوبية -
السويد: وفيات كورونا تتجاوز 10آلاف -
اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف -
حريق مخبز امتد إلى "تنك" سولار.. الحماية المدنية تنقذ البدرشين من كارثة -
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الحالة الرابعة بين الأطقم.. وفاة طبيب استشاري بفيروس كورونا في السويس

Print
الحالة الرابعة بين الأطقم.. وفاة طبيب استشاري بفيروس كورونا في السويس الحالة الرابعة بين الأطقم.. وفاة طبيب استشاري بفيروس كورونا في السويس

مصراوي Masrawy

03:02 ص الأحد 10 يناير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

توفى طبيب استشاري، في السويس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليُسجل الحالة الرابعة بين الأطقم الطبية بعد وفاة طبيب وممرضتين بالفيروس.
خاصة، توفي بفيروس كورونا اليوم الأحد، بعد إصابته قبل أيام، وتدهور حالته بعد انخفاض نسبة الاكسجين في الدم.

ونعت نقابة الأطباء في السويس عبر صفحتها على موقع الفيسبوك الطبيب المتوفى، وأعرب عدد كبير من العاملين في المجال الطبي عن حزنهم لوفاة الطبيب عويس بسبب مواقفه الإنسانية خلال العمل.

وكانت صحة السويس سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية في 12 يونيو العام الماضي، إذ توفيت الممرضة فوقية شوقي متأثرة بإصابتها، كما توفي الصيدلي مدحت عاطف في 29 يونيو إذ انتقلت إليه العدوى من طفله كان يتابع علاجها داخل صيدليته، وتوفيت في الجمعة 3 يوليو الماضي الممرضة ولاء خالد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية