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"مساند".. القوى العاملة: تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا

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"مساند".. القوى العاملة: السعودية تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا "مساند".. القوى العاملة: تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا

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03:00 ص الأحد 10 يناير 2021

​كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية ، أطلقت خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أطلقت خدمة الشكاوى حول قطاع العمالة المنزلية إلكترونيا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية منصة مساند، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونيًا.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض- في تقريره للوزير - إلى أن الوزارة أوضحت أن هذه الخدمة تم إتمامها بشكل كامل من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، حيث تم تقليص مدة الحل، لتبدأ والتقديم إلكترونيا من قبل صاحب العمل ومن ثم إحالة الشكوى لمقدم الخدمة لحل الشكوى بشكل ودي.

وفي حال عدم التوصل لأي حل يتم تصعيدها، ومن ثم يتم دراسة الشكوى والبت فيها بشكل نهائي من جانب الوزارة بصورة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات تتم إلكترونيا عبر بوابة مساند الإلكترونية

وأكّدت الوزارة، سعيها إلى تحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية، من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قصيرة، لافتة إلى أن المنصة الإلكترونية لـ"مساند" تواصل تقديم الحلول والخدمات إلكترونيا عبر الربط المباشر مع مكاتب وشركات الاستقدام بهدف إتاحة الخيارات أمام العملاء بشكل أكبر.

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