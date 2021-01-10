المملكة في أسبوع .. الملك يتلقى لقاح كورونا.. وقمة خليجية ناجحة.. وولي العهد يعزز أمن الخليج

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مؤشرات إيجابية بتراجع "كورونا".. والمملكة الأقوى عربيًا وإسلاميًا.. و"الجواز السعودي" بالمرتبة 66

حفل الأسبوع الماضي بأحداث مهمة للغاية، تصدرتها القمة الخليجية الـ41، والتي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، وما شهدته من تصالح بين دول الخليج العربي، وكلمة الأمير محمد بن سلمان، رئيس القمة، والذي شدد فيها على أهمية نبذ الخلافات جانبًا، لمواجهة عدو الخليج.

وفي نهاية الأسبوع ذاته، جذب مشهد تلقي خادم الحرمين الشريفين للجرعة الأولى من لقاح كورونا أنظار الجميع، والذين أكدوا أن القيادة الرشيدة أرادت أن تطمئن الجميع بمأمونية اللقاح وسلامته من أي أخطار؛ لذا بادرت بتلقيه على الملأ.

كما كانت هناك أحداث محلية واقتصادية ودولية مهمة، حرصت "سبق" على تغطيتها في حينه، منها: المؤشرات الإيجابية في تراجع أعداد الإصابة بكورونا، وزيادة أعداد من يقبلون على تلقي اللقاح.

الملك يتلقى الجرعة الأولى

في ختام الأسبوع، وتحديدًا، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).

ورفع وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدَّم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة حتى الآن، وقال: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه - سلمه الله- على الوقاية من هذا الفيروس. وهذه المبادرة منه -حفظه الله- هي تشديد على أن سياسة السعودية تكمن في الوقاية دائمًا قبل العلاج".

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قمة العلا

قال ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه أعمال القمة الخليجية في العلا: "إن سياسة أشقائكم في المملكة الثابتة والمستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة رؤية2030 تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحدًا وقويًا، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة".

وتفصيلاً، بدأت أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا. وترأس الاجتماع نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وقال: "إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- واستمر بمتابعتها الشيخ نواف الأحمد. كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أدّت هذه الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التشديد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".

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القمة الخليجية تصدر بيانها الختامي

في أعقاب القمة الخليجية، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ41 "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" البيان الختامي.

وجاء في البيان: "تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية -حفظه الله-، عقد المجلس الأعلى دورته الحادية والأربعين في العلا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية".

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه؛ لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك، ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيّرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. مؤكدًا وقوف دوله صفًّا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

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9 قرارات

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوع الحالي عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ عن شكره وتقديره لأصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللمشاركين في اجتماع أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت -ولله الحمد- في إنجاحها، واتخذ المجلس 9 قرارات.

وشدد المجلس على ما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة "رؤية 2030" تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي.

https://sabq.org/hC579X

97 حالة مرصودة يوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة الماضي، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 363582 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 171 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 355208 حالات ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى‏ 6282 حالة وفاة.

https://sabq.org/MWVQgJ

كورونا المتحور في المملكة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن رصد عشر حالات لفيروس ‫10 كورونا المتحور في المملكة، مشيرًا إلى أن الحالات تماثلت للشفاء.

وقال: "اكتشفنا 10 حالات رصد فيها هذا التحور، وتمت الإجراءات الخاصة بالعزل الصحي والمتابعة المستمرة والفحص والحصر للمخالطين وعددهم 27 شخصًا، وتبين خلو هؤلاء المخالطين من العدوى بالفيروس، من خلال الفحوص المخبرية والمتابعات، وكذلك تعافى المصابون العشرة ولا توجد حاليًا أي حالات نشطة بهذا التحور".

https://sabq.org/2gYwjc

لا مضاعفات للقاح

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا توجد إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الباحة والجوف، مضيفًا أن أكثر من مليون شخص سجلوا عبر صحتي للحصول على لقاح كورونا.

وتابع: "عدد من أخذوا جرعات لقاح كورونا في المملكة أكثر من 137 ألف شخص". وأردف: "نبشركم.. لم نرصد أي مضاعفات لمن أخذ لقاح كورونا في السعودية". وتابع: "لقاح كورونا أثبت مأمونيته وسلامته".

https://sabq.org/SfJ7qN

الأولى عربيًّا وإسلاميًّا

حلت المملكة العربية السعودية في المركز الـ11 عالميًا والأول إسلاميًا وعربيًا في تصنيف أقوى دول العالم لعام 2021. وتتقدم السعودية في التصنيف على 179 دولة عالمية، من بينها كندا وتركيا وأستراليا وإيطاليا والسويد وإسبانيا وإيران واليونان وأوكرانيا ومصر والبرازيل وغيرها في التصنيف السنوي الذي يصدر عن المجلة العالمية ceoworld.

ويأتي تصنيف "ceoworld" بناء على عوامل عدة منها: الاستقرار السياسي والتأثير الاقتصادي وميزانية الدفاع وأسلحة الدولة والتحالفات العلمية والقوة العسكرية والتأثير العالمي. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميًا من بين 190 دولة، وتلتها الصين وروسيا ثانيًا وثالثًا، أما في المراتب الثلاث الأخيرة جاءت ميانمار وإثيوبيا وأنجولا.

https://sabq.org/27TPJ8

جواز السفر السعودي بالمرتبة 66

احتل جواز السفر السعودي المرتبة 66 في أحدث مؤشر لأقوى جوازات السفر العالمية لعام 2021 من بين 110 دول عالمية.

ويصنف المؤشر الذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، جوازات السفر العالمية وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها من دون تأشيرة مسبقة، حيث يسمح جواز السفر السعودي لحامله بدخول 79 دولة دون تأشيرات مسبقة. وتأتي تلك التصنيفات في وقت كانت فيه صناعة السفر هي الأكثر تضررًا على مستوى العالم وسط جائحة فيروس كورونا "Covid-19" المستمر.

https://sabq.org/WkKLY9

أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس

اقتحم عددٌ كبيرٌ من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة الأمريكية حول مبنى الكونغرس.

وتجاوز مناصرو ترامب الحواجز، وصعدوا إلى الباحة الرئيسة للكونغرس، ورفعوا أعلامًا مناصرة للرئيس، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس تعمل حاليًا على إغلاق كامل المبنى.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى "عدم الاستسلام، ورفض الاعتراف بالهزيمة".

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المملكة تخفض إنتاجها للبترول

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن المملكة ستخفض إنتاجها من البترول الخام، لشهري فبراير ومارس القادمين، بمقدار إضافي طوعي يبلغ مليون برميل يوميًا.

وعليه فإن إنتاج المملكة لشهري فبراير ومارس بعد خفض الإنتاج المستهدف والطوعي سيكون 8,119 مليون برميل يوميًا.

وأكد وزير الطاقة أن المملكة تسعى من خلال هذا الخفض الإضافي إلى تشجيع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس على التقيد بخفض الإنتاج الذي التزمت به، ولتعويض زيادة إنتاجها، في سبيل دعم استقرار أسواق البترول العالمية.

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