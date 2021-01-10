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فرنسا: 171 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

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فرنسا: 171 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا فرنسا: 171 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

12:09 ص الأحد 10 يناير 2021

فرنسا - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 171 حالة وفاة و20 ألفا و177 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط مخاوف من عودة زيادة تفشي الوباء إلى معدلات أكثر ارتفاعا، وهو ما دفع لتشديد تدابير الإغلاق في مختلف مناطق فرنسا.
ووفقًا لما نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن بيانات الهيئة، فقد ارتفعت بذلك حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 67 ألفا و599 حالة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات مليونيّ و767 ألفا و312 حالة.

وتشكل الزيادة في عدد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير ارتفاعا طفيفا عن الحصيلة المسجلة بالأمس، والتي بلغت 19 ألفا و814 حالة. وتقارب الحصيلة اليومية للإصابات منذ الثلاثاء الماضي 20 ألف حالة.

ويقول الخبراء إن الأسبوعين المقبلين سيكونان بالغي الأهمية فيما يخص مؤشرات تفشي الوباء، في ظل مخاوف من تدهور الوضع بسبب موسم الاحتفال بأعياد الميلاد.

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