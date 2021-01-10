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سفير في بلجراد يعرض التجربة المصرية في التشجير واستصلاح الأراضي ضمن حملة "صربيا الخضراء"

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سفير مصر في بلجراد يعرض التجربة المصرية في التشجير واستصلاح الأراضي ضمن حملة "صربيا الخضراء" سفير في بلجراد يعرض التجربة المصرية في التشجير واستصلاح الأراضي ضمن حملة "صربيا الخضراء"

مصراوي Masrawy

11:49 م السبت 09 يناير 2021

وكالات

شارك سفير في بلجراد عمرو الجويلي، في حملة "صربيا الخضراء"، والتي دُعي إليها مجموعة مختارة من البعثات الدبلوماسية ترعى كل منها تشجير إحدى ١٠ بلديات محلية، بهدف توعية المواطنين ومجالس المدينة وقطاع الأعمال بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.
وعرض الجويلي، في كلمته أمام مؤتمر صحفي موسع لكل من مبادرات وزارة البيئة في التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، بما في ذلك حملة "اتحضر للأخضر" من جانب ولإنجازات وزارة الزراعة في التوسع الأفقي للأراضي الزراعية من جانب آخر؛ وهو ما كان محل اهتمام من جانب المشاركين في إطار حرص صربيا على تبادل الخبرات الثنائية مع الدول المشاركة في الحملة.
وقام بغرس شجرة صداقة رمزيًا مع عُمدة مدينة "
زايتشار بجنوب صربيا خلال زيارته للمدينة، حيث تناول اللقاء كذلك آفاق التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وخاصةً في مجالي الزراعة والآثار.
وناقش الجانبان تجربة مصر الرائدة في إنارة المواقع الآثرية من خلال عروض "الصوت والضوء"، وإمكانية الاستفادة منها في إنارة الآثر الروماني بمدينة، "زايتشار" كونه الوحيد المسجل باسم صربيا ضمن مواقع التراث العالمي بمنظمة "اليونسكو".

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