​محافظ الجيزة: إدراج مصرف سقارة ضمن المشروع القومي لتبطين الترع

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مصراوي Masrawy

(أ ش أ):

وجّه أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لإدراج مصرف سقارة ضمن مشروعات تبطين الترع والمصارف وهو المشروع القومي الذي تنفذه الدولة على مستوى الجمهورية وذلك لتتكامل الصورة الحضارية للقطاع بالكامل.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها المحافظ، اليوم السبت، للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير للطرق بالمراكز والمدن حيث تفقد أعمال رصف وتطوير طريق سقارة السياحي بمركز البدرشين الجاري تطويره بطول 1.5 كم بدءا من مثلث سقارة وحتى منطقة بيت الري.

وشدد المحافظ على إزالة أي تعديات على جانبي الطريق وتحقيق أقصى استفادة من الفراغات والمساحات بما يضمن أحداث سيولة مرورية بالطريق.

كما تففد المحافظ طريق سقارة أبو صير، موجها بإدراج الطريق ضمن مخطط التطوير ووضع رؤية لتوسعه الطريق خاصة وأنه يستخدم في الاتجاهين مع مراجعة خطوط التنظيم بالطريق.

كما وجّه المحافظ بتوقيع غرامة على الشركة المنفذة لأعمال تطوير ورصف الطرق نطاق البدرشين وذلك لإلقاء نواتج وتالف الرصف بمسار جسر الترعة والتقاعس عن رفعها ما يؤثر على المجري المائي.

وخلال جولته التفقدية بمركز البدرشين، وجّه راشد برفع كفاءة سوق ابن حزم وتطويره ومراعاة البنية التحتية له لتحقيق الاستغلال الأمثل للسوق والذي يحتوي على 145 باكية لطرحها للشباب لخلق فرص عمل لهم.

وحرص المحافظ على تفقد حالة النظافة والإشغالات والحالة العامة للطرق بنطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية، مشددًا على رؤساء المراكز برفع كفاءة النظافة ومتابعة التزام المحال والمطاعم بمواعيد الغلق والطاقة الاستيعابية وعدم السماح بأي أعمال بناء مخالف.