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وزيرة الصحة تنعي "حمدي الطباخ": عاش فارسا في مواجهة كورونا

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وزيرة الصحة تنعي "حمدي الطباخ": عاش فارسا في مواجهة كورونا وزيرة الصحة تنعي "حمدي الطباخ": عاش فارسا في مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

10:58 م السبت 09 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ببالغ الحزن والأسى، وجميع القيادات والعاملين بالوزارة، الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

وقالت وزيرة الصحة في بيان اليوم، إن فقدت اليوم أحد قيادات وزارة الصحة المخلصين، والذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانِ في العمل، مما كان له أثر بالغ في إنقاذ أرواح الملايين خلال هذه الحرب الشرسة ضد جائحة المستجد، كما نجح في إخلاء محافظة القليوبية من فيروس "سي" بكل براعة واقتدار ضمن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية بإدارته الحكيمة، فضلاً عن بصماته الخالدة في النهوض بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، كما أنه لم يدخر جهدًا من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وقالت الوزيرة إننا نعزي أنفسنا في وفاة الدكتور حمدي الطباخ والذي أُصيب بفيروس كورونا المستجد وهو يعمل بكل جد وتفاني لإنقاذ أرواح المرضى حتى وافته المنية، لكنه سيبقى رمزًا للإنسان الوطني المتفاني في عمله والذي عاش فارسا نبيلاً في مواجهة الوباء حتى وافته المنية، وسيظل بطلًا يتذكره التاريخ وخالدًا في وجداننا.

كما تقدمت وزيرة الصحة بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ونحتسبه عند الله شهيد المهنة والإنسانية، هو وكافة زملائه من أبطال الملحمة الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن وأيلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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