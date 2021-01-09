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مصراوي Masrawy



كتب - علاء عمران:

رصدت كاميرات المراقبة، واقعة سحل عاطلين لمحامية عدة أمتار فى أحد الشوارع لسرقة حقيبتها في منطقة المعصرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من محامية تفيد بتعرضها للسرقة أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أنه أثناء سير المحامية في الشارع قام شخصين أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه بخطف الحقيبة ولاذا بالفرار، وتم التوصل لهويتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات قفط، وقاموا بإلقائها في الشارع .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.