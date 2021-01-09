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أردوغان: مستقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي وعضويته من أولوياتنا

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أردوغان: مستقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي وعضويته من أولوياتنا أردوغان: مستقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي وعضويته من أولوياتنا

مصراوي Masrawy

10:55 م السبت 09 يناير 2021

أنقرة - (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة التي ترى مستقبلها في الأسرة الأوروبية، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
جاء ذلك في لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وشدّد أردوغان على أهمية استئناف القمم الدورية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مبيناً أنّ الاجتماعات رفيعة المستوى ستعود بالفائدة على الطرفين.
وأعرب الرئيس التركي عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.
وعزا أردوغان تراجع العلاقات بين الجانبين في 2020 إلى "نزوات بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي وافتعالهم لمشاكل مصطنعة"، مبينا أنّ هذا الأمر لا يؤثر على مستقبل العلاقات الثنائية فحسب، بل على مساحة جغرافية واسعة ومشتركة بين الجانبين.
وبيّن الرئيس التركي أنّ أول خطوة يجب البدء منها في العلاقات، هي تحديث الاتفاق التركي الأوروبي (اتفاقية إعادة القبول) الموقع في 18 مارس 2016، موضحاً أنّ عام 2021 يهيئ فرصة لتعاون مثمر بين الجانبين بخصوص الهجرة.
وشدّد أردوغان على ضرورة اتخاذ خطوات بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ورفع تأشيرة الدخول لدول الاتحاد عن المواطنين الأتراك وعضوية تركيا في الأسرة الأوروبية.
وأشار أردوغان لأهمية إعادة تأسيس الثقة بين الجانبين، وتفعيل آليات التشاور، ووضع حد لخطاب وأفعال الإقصاء والتمييز تجاه تركيا التي يتجاوز وصفها بالدولة الجارة إلى دولة مرشحة لنيل العضوية.
كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

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