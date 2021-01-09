أخبار عاجلة

عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
15 محطة.. تعرف على مسار القطار الكهربائى السريع - فيديو -
رئيس الوزراء يستعرض موقف الثروة السمكية وجهود تطوير بحيرة المنزلة -
وزير الأوقاف يلتقى رسالة من بابا الفاتيكان للتعاون في تعزيز ثقافة السلام الإنساني -
وزير الصحة الفرنسي: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة بين الأطفال -
الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير شمال شرقي البلاد -
الجزائر: 5 قتلى و3 إصابات جراء انفجار قنبلة شرقي البلاد -
ماكرون يدعو رئيس مجلس السيادة السوداني لحضور مؤتمر المانحين بباريس في مايو القادم -
رئيس مفوضية الحدود بالسودان: مسار الحدود مع اثيوبيا متفق عليه ولا رجعة فيه أبدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكي يختصر جولته في الشرق الأوسط

Print
"بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكي يختصر جولته في الشرق الأوسط "بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكي يختصر جولته في الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

10:41 م السبت 09 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

ذكر مصدر مطلع أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، سيختصر جولة لسبع دول ويعود إلى الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بصورة مبكرة عما كان متوقعًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر المصدر غير المصرح له بالحديث علنًا عن هذا الأمر، أن عودة منوتشين تأتي استمرارا لدوره فى دوائر القيادة الأمريكية خلال فترة اضطرابات في الولايات المتحدة، ولا تتعلق بأي خطة لمتابعة تنحية الرئيس دونالد من خلال التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة.

ومنوتشين حاليًا في منتصف رحلة تستغرق 10 أيام إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

موسكو: حجب حسابات ترامب على شبكات التواصل "انفجار نووي" في البيئة السيبرانية

موسكو: حجب حسابات ترامب على شبكات التواصل "انفجار نووي" في البيئة السيبرانية

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية