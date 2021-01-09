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مسؤول أمريكي: علاقتنا مع المغرب قوية أكثر من أي وقت مضى

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مسؤول أمريكي: علاقتنا مع المغرب قوية أكثر من أي وقت مضى مسؤول أمريكي: علاقتنا مع المغرب قوية أكثر من أي وقت مضى

مصراوي Masrawy

10:28 م السبت 09 يناير 2021

الرباط - (د ب أ)

أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر، الذي يقوم حاليًا بزيارة للعيون بمنطقة الصحراء الغربية اليوم السبت، بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، قائلاً إنها "أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى"، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي كان يتحدث خلال مراسيم إطلاق مركز التربية عبر الرياضة: "إنها لحظة فارقة في العلاقات المغربية الأمريكية، هذه العلاقات التي أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى".

وأشار شينكر في هذا الصدد إلى الإعلان التاريخي الشهر الماضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة التامة للمملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية، وبفتح قنصلية لها بالداخلة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه بحلول سنة 2021 تكون قد مرت 200 سنة على فتح الولايات المتحدة الأمريكية لبعثة دبلوماسية بالمغرب، مذكرًا في هذا الصدد بأنه توجد بمدينة طنجة أقدم مقر دبلوماسي للولايات المتحدة في العالم .

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أن الشراكة المتينة مع المنظمة غير الحكومية (تيبو - المغرب) التي تنشط في مجال النهوض بتربية الشباب واندماجهم الاجتماعي وتطورهم الإنساني عبر كرة السلة، ليست سوى جزء من التزام الولايات المتحدة لفائدة الشباب المغربي والصداقة العميقة بين البلدين.

وفي الجانب الاقتصادي، ذكر شينكر بأن المغرب هو البلد الأفريقي الوحيد الذي يرتبط باتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، قائلا في هذا الصدد: "احتفلنا الأسبوع الماضي بمرور 15 سنة على دخول اتفاقنا رسميًا حيز التنفيذ".

كما ذكر شينكر بأن أكثر من 150 شركة مقاولات أمريكية تعمل حاليا بالمملكة المغربية حيث تساهم في خلق فرص عمل لفائدة الاقتصاد المغربي.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات مزيدًا من التطور في المستقبل، وأن "تواصل زخمها هنا بالعيون" معربًا عن "سروره لتيسير توسع وانتشار (تيبو) بالأقاليم الجنوبية".

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مصراوي Masrawy

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