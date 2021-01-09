بالصور.. ضبط ١٨ مخالفة "كمامة" وإغلاق ورشة ومقهى بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملات للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة عددًا من المنشآت ذات الأنشطة المتعددة والمطاعم الواقعة بأحياء المدينة، وجرى ضبط ١٨ مخالفة، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها ٥٠ جنيهًا.

كما تضمنت الحملة تنفيذ إجراءات الإغلاق والتشميع والغرامة لمقهى وورشة مخالفين، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠.