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4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في دمياط

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4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في دمياط 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في دمياط

مصراوي Masrawy

10:16 م السبت 09 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
سجلت محافظة دمياط 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في موجتها الأولى 1895 إصابة، بينها 160 حالة وفاة.
وأكد مصدر بمديرية الشؤون الصحية، أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 1709 حالات بينما وصلت أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس 13532 حالة.
وأضاف المصدر، أن عدد المخالطين بلغ 8222 حالة، من بينها 245 حالة إيجابية، وعدد الخاضعين للعزل المنزلي 1609 حالات، وعدد الحالات التي انتهت فترة متابعتهم 7702 حالة.

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