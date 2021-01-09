أخبار عاجلة

عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
15 محطة.. تعرف على مسار القطار الكهربائى السريع - فيديو -
رئيس الوزراء يستعرض موقف الثروة السمكية وجهود تطوير بحيرة المنزلة -
وزير الأوقاف يلتقى رسالة من بابا الفاتيكان للتعاون في تعزيز ثقافة السلام الإنساني -
وزير الصحة الفرنسي: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة بين الأطفال -
الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير شمال شرقي البلاد -
الجزائر: 5 قتلى و3 إصابات جراء انفجار قنبلة شرقي البلاد -
ماكرون يدعو رئيس مجلس السيادة السوداني لحضور مؤتمر المانحين بباريس في مايو القادم -
رئيس مفوضية الحدود بالسودان: مسار الحدود مع اثيوبيا متفق عليه ولا رجعة فيه أبدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فلسطين تطالب إسرائيل بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين

Print
فلسطين تطالب إسرائيل بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين فلسطين تطالب إسرائيل بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين

مصراوي Masrawy

10:26 م السبت 09 يناير 2021

رام الله - (د ب أ)

طالبت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، إسرائيل بتوفير لقاحات للفلسطينيين، باعتبار ذلك من واجباتها "كقوة احتلال".

وقالت الوزارة في بيان إن من "واجبات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بتوفير لقاحات ضد كورونا للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي توفر فيه هذه اللقاحات لمواطنيها وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال".

واعتبرت الوزارة أن إسرائيل تمارس "التمييز العنصري" ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه بالصحة، وتحاول أن تعفي نفسها من واجباتها وترمي بالمسؤولية كاملة على الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن "بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات استنادا إلى واجباتها بناء على قواعد القانوني الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان "اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

وفي وقت سابق اليوم صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، بأنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فلسطين.

وذكرت الكيلة في بيان أنه من المرجح أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة قد تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح، بحيث تغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70 بالمئة من الفلسطينيين إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستزود الوزارة بـ20 بالمئة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 160 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 1735 حالة وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية