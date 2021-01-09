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الولايات المتحدة تجري فحوص كورونا لـ261.7 مليون شخص

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الولايات المتحدة تجري فحوص كورونا لـ261.7 مليون شخص الولايات المتحدة تجري فحوص كورونا لـ261.7 مليون شخص

مصراوي Masrawy

10:24 م السبت 09 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ)

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا فحوص حتى الثامن من يناير 7ر261 مليون شخص، بزيادة قدرها 8ر0% مقارنة بالوقت نفسه من اليوم السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وزادت الفحوص في أمريكا بنسبة 8ر0% أعلى من المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 6ر0%، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الفحوص خلال أمس، ليصل العدد الإجمالي للفحوص في الولاية إلى 35 مليونا، بزيادة قدرها 8ر0%.

وسجلت الولايات المتحدة 9ر21 مليون حالة إصابة مؤكدة و368769 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

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