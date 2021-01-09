أمين النواب يكشف تفاصيل الجلسة الإجرائية للبرلمان الأربعاء المقبل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن جلسة البرلمان ستذاع على الهواء مباشرة، مضيفًا أنه نظرًا لأن الحق في الصحة مقدم في ظل هذه الجائحة فأنه سيتم التصويت على مرتين بالتباعد طبقًا لقانون مجلس النواب الذي يقسم مقاعد البرلمان 50% قائمة و50% فردي، ونظرًا لأن القسم فردي وليس جماعي لذلك وجب التقسيم.

وتابع فوزي في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن لكل عضو مقعد محدد باسمه ورقم عضويته وسيتم إرسال رسائل للأعضاء بأماكن ومواقع وجودهم وعقب انتهاء أعضاء الفردي من القسم، يبدء أعضاء القائمة التصويت ثم الانتخاب لهيئة المكتب الذي يبدأ بنواب القائمة ثم نواب الفردي.

وتابع: "أقمنا قاعة كبيرة متصلة صوت صورة بالقاعة الرئيسية تتسع لقرابة 250 نائبًا، وبكل مقعد مسموح الجلوس به ملصقين ملصق بنائب الفردي وبجواره ملصق برقم العضوية للنائب الفردي".

وأوضح أنه سيتم الالتزام بالكاشف الحراري خلال الجلسة ويتم توزيع الكمامات والمطهرات.