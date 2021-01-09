أخبار عاجلة

عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
15 محطة.. تعرف على مسار القطار الكهربائى السريع - فيديو -
رئيس الوزراء يستعرض موقف الثروة السمكية وجهود تطوير بحيرة المنزلة -
وزير الأوقاف يلتقى رسالة من بابا الفاتيكان للتعاون في تعزيز ثقافة السلام الإنساني -
وزير الصحة الفرنسي: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة بين الأطفال -
الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير شمال شرقي البلاد -
الجزائر: 5 قتلى و3 إصابات جراء انفجار قنبلة شرقي البلاد -
ماكرون يدعو رئيس مجلس السيادة السوداني لحضور مؤتمر المانحين بباريس في مايو القادم -
رئيس مفوضية الحدود بالسودان: مسار الحدود مع اثيوبيا متفق عليه ولا رجعة فيه أبدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أمين النواب يكشف تفاصيل الجلسة الإجرائية للبرلمان الأربعاء المقبل

Print
أمين النواب يكشف تفاصيل الجلسة الإجرائية للبرلمان الأربعاء المقبل أمين النواب يكشف تفاصيل الجلسة الإجرائية للبرلمان الأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

10:09 م السبت 09 يناير 2021

(مصراوي):

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن جلسة البرلمان ستذاع على الهواء مباشرة، مضيفًا أنه نظرًا لأن الحق في الصحة مقدم في ظل هذه الجائحة فأنه سيتم التصويت على مرتين بالتباعد طبقًا لقانون مجلس النواب الذي يقسم مقاعد البرلمان 50% قائمة و50% فردي، ونظرًا لأن القسم فردي وليس جماعي لذلك وجب التقسيم.

وتابع فوزي في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن لكل عضو مقعد محدد باسمه ورقم عضويته وسيتم إرسال رسائل للأعضاء بأماكن ومواقع وجودهم وعقب انتهاء أعضاء الفردي من القسم، يبدء أعضاء القائمة التصويت ثم الانتخاب لهيئة المكتب الذي يبدأ بنواب القائمة ثم نواب الفردي.

وتابع: "أقمنا قاعة كبيرة متصلة صوت صورة بالقاعة الرئيسية تتسع لقرابة 250 نائبًا، وبكل مقعد مسموح الجلوس به ملصقين ملصق بنائب الفردي وبجواره ملصق برقم العضوية للنائب الفردي".

وأوضح أنه سيتم الالتزام بالكاشف الحراري خلال الجلسة ويتم توزيع الكمامات والمطهرات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية