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بعد القبض عليهم.. اتهام 3 أمريكيين باقتحام الكونجرس

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بعد القبض عليهم.. اتهام 3 أمريكيين باقتحام الكونجرس بعد القبض عليهم.. اتهام 3 أمريكيين باقتحام الكونجرس
قَدِموا إلى واشنطن من أريزونا وفلوريدا وفرجينيا

بعد القبض عليهم.. اتهام 3 أمريكيين باقتحام الكونجرس

وجَّهت وزارة العدل الأمريكية اليوم السبت تهمًا إلى ثلاثة أمريكيين؛ لصلتهم بأعمال الشغب التي اندلعت في مبنى الكابيتول الأمريكي الأربعاء الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان بأن الموقوفين هم: جاكوب أنتوني تشانسلي، ولقبه جيك أنجيلي من ولاية أريزونا، وآدم جونسون من فلوريدا، وديريك إيفانز من ويست فرجينيا.

ويُتهم "تشانسلي"، الذي أوقف في وقت سابق اليوم، بـالدخول عمدًا إلى المبنى، والبقاء فيه من دون إذن أي سلطة قانونية، فضلاً عن انتهاجه سلوكًا غير منضبط.

وشوهد "تشانسلي" خلال التغطية الإعلامية مرتديًا الأبواق، وغطاء رأس من جلد الدب، طاليًا وجهه بألوان مختلفة، وحاملاً رمحًا بطول 6 أقدام.

ويواجه "جونسون" تهم الدخول عمدًا إلى المبنى، وسرقة ممتلكات حكومية، وانتهاج سلوك غير منضبط. وقُبض على "جونسون" أمس، وانتشرت صور عدة له وهو ينتزع منبر المبنى.

ويُتهم إيفانز الذي احتُجز أمس بالدخول لمبنى أو أراضٍ محظورة، وانتهاج سلوك غير منضبط في مبنى الكابيتول.وزارة العمل الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الأمريكي بايدن جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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