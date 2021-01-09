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فلسطين .. انتخابات تشريعية خلال الصيف

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فلسطين .. انتخابات تشريعية خلال الصيف فلسطين .. انتخابات تشريعية خلال الصيف
"عباس" يحدد الموعد قريبًا

فلسطين .. انتخابات تشريعية خلال الصيف

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم (السبت)، أن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسومًا في غضون أقل من 10 أيام، يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية.

وأوضحت الرئاسة أن "عباس" سيصدر المرسوم قبل الـ20 من شهر يناير الجاري، بعد اجتماع ثانٍ سيعقد مع لجنة الانتخابات المركزية يجري خلاله الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات، وفقًا لقناة "الشرق".

من ناحية أخرى، رجح أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني، أن يجري تحديد موعد الانتخابات في شهر مايو المقبل.

وعقد "عباس" مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.الرئيس الفلسطيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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