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استقالة وزيرة نمساوية بسبب فضيحة تزوير شهاداتها العلمية

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استقالة وزيرة نمساوية بسبب فضيحة تزوير شهاداتها العلمية استقالة وزيرة نمساوية بسبب فضيحة تزوير شهاداتها العلمية

مصراوي Masrawy

09:50 م السبت 09 يناير 2021

النمسا - (أ ش أ)
تقدمت كريستين أشباخر وزيرة العمل والأسرة والشباب النمساوية، باستقالتها اليوم السبت، من منصبها، على خلفية الكشف عن فضيحة تورطها فى تزوير شهاداتها العلمية .
وقالت أشباخر، في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، إنها تقاعدت بعد أن أدت دورها في ، كوزيرة للعمل والأسرة والشباب.

تأتي الاستقالة بعد عام تقريبًا من تنصيبها وزيرة فى 7 يناير من العام الماضي.

وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم أن أحزاب المعارضة ألحت على الحكومة بضرورة سرعة استبعاد وزيرة العمل.

وأشارت المصادر الى أن صحيفة نمساوية كشفت عن تزوير تم فى الشهادة العلمية للوزيرة إضافة إلى اقتباسات خاطئة ومعرفة غير كافية باللغة الألمانية إلى جانب السرقات الأدبية.

وأوضحت المصادر أن الوزيرة تنتمي إلى حزب الشعب المحافظ، الذي يقود الائتلاف الحكومي، وأنه يتعين حاليا على المستشار سيباستيان كورتس إيجاد بديل سريع للوزيرة، لافتة إلى صعوبة اختيار وزير جديد بسبب التحديات التى تواجه الوزارة فى ظل ارتفاع قياسي لمستوى البطالة.

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