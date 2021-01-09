الصحة العالمية: 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

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مصراوي Masrawy

سويسرا - (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المنظمة حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.

وأوضحت المنظمة أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة، 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضًا بـ 4 آلاف و176 وفاة.