أخبار عاجلة

عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
15 محطة.. تعرف على مسار القطار الكهربائى السريع - فيديو -
رئيس الوزراء يستعرض موقف الثروة السمكية وجهود تطوير بحيرة المنزلة -
وزير الأوقاف يلتقى رسالة من بابا الفاتيكان للتعاون في تعزيز ثقافة السلام الإنساني -
وزير الصحة الفرنسي: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة بين الأطفال -
الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير شمال شرقي البلاد -
الجزائر: 5 قتلى و3 إصابات جراء انفجار قنبلة شرقي البلاد -
ماكرون يدعو رئيس مجلس السيادة السوداني لحضور مؤتمر المانحين بباريس في مايو القادم -
رئيس مفوضية الحدود بالسودان: مسار الحدود مع اثيوبيا متفق عليه ولا رجعة فيه أبدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

Print
الصحة العالمية: 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد الصحة العالمية: 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

مصراوي Masrawy

09:46 م السبت 09 يناير 2021

سويسرا - (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المنظمة حسبما نقلت قناة " اليوم" ، إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة، 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضًا بـ 4 آلاف و176 وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

نافالني مهدد بالسجن في حال عودته إلى روسيا

نافالني مهدد بالسجن في حال عودته إلى روسيا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية