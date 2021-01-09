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أعرب عن أسفه لنشر مقطع الفيديو عقب اقتحام الكونجرس

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن ندمه على التعهد بانتقال سلس للسلطة في 20 يناير الجاري للرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك في مقطع الفيديو الذي نشره الخميس الماضي، ودان خلاله أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

وأضافت الصحيفة بأن "ترامب" أعرب عن أسفه على مقطع الفيديو الذي نُشر بعد يوم واحد من اقتحام مجموعة من أنصاره مبنى الكابيتول، وقال فيه: "إن المتورطين دنسوا مقعد الديمقراطية الأمريكية، وسيدفعون ثمن ذلك"، وفقًا لـ "قناة الشرق".

ودعا "ترامب" إلى التئام الجروح، والمصالحة.الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن