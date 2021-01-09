محافظ القليوبية ينعى وكيل وزارة الصحة إثر وفاته بكورونا

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

نعى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والذي وافته المنية اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان: "نيابة عن أبناء محافظة القليوبية وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية، ينعي عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ببالغ الحزن والأسى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والذي توفاه الله مساء اليوم السبت بعد صراع مع مرض كورونا، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأكد المحافظ أن الفقيد كان مثالًا للمسئول المتفاني والمحب لعمله وساهم في العديد من النجاحات في القطاع الطبي وتحديث وتطوير مستشفيات المحافظة خلال فترة توليه المسئولية.

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