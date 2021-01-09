ضبط أب حاول تهريب مخدرات لابنه بسجن مركز قليوب

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أحبطت مباحث مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، محاولة موظف بالمعاش تهريب 20 جرامًا من مخدر "الحشيش"، و200 قرص "أبتريل"، إلى ابنه الذي يقضي عقوبة الحبس بسجن مركز قليوب.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا بالواقعة من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز قليوب.

وتبين من المعاينة، أنه أثناء تفتيش ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب متعلقات الزائرين، جرى ضبط "عطا ع. م."، 69 عامًا، بالمعاش، وبحوزته هاتف محمول و 2 قطعة من مخدر الحشيش تزن 20 جرامًا، و200 قرص من عقار "الأبتريل" المخدر، موضوعين داخل متعلقات الزيارة.

وتبين محاولة الأب تهريب المخدرات لابنه "محمود"، 23 عامًا، عاطل، والمحبوس على ذمة قضية مخدرات.