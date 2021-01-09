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بسبب انهيار جزئي.. إخلاء منزل مكون من 4 طوابق في المنيا

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بسبب انهيار جزئي.. إخلاء منزل مكون من 4 طوابق في المنيا بسبب انهيار جزئي.. إخلاء منزل مكون من 4 طوابق في المنيا

مصراوي Masrawy

09:35 م السبت 09 يناير 2021

المنيا- محمد النادي:
أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عقار قديم مكون من 4 طوابق من السكان، اليوم السبت، بعد انهيار إحدى شرفاته، دون إصابات، وجرى إغلاقه وفصل الكهرباء والمياه عنه.
وقال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة، إنه حفاظًا على أرواح المواطنين جرى إغلاق منزل بشارع محمد بدوي بحي وسط المدينة وتشميعه بالشمع الأحمر بعد إخلاءه من السكا.
وانتقلت لجنة بإشراف المهندس سامح سمعان مدير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لعمل المعاينة، وتبين انهيار شرفة بالطابق الثاني وتآكل الحديد بالسقف.

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