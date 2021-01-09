نائب أردني : إنما الأعمال بالنيات واعتذر عن سوء الفهم

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أكد النائب زيد العتوم أن ذكره وصف "لاجئين" على اهل محافظة جرش من اصول شامية وشركسية خلال مناقشات خطاب الثقة، جاء بحسن نية ولبيان التنوع الديموغرافي في جرش.

وقال العتوم في منشور له عبر فيسبوك ان اخواله من شوام جرش، وكذلك زوجته أردنية من اصل شامي، وتربطه علاقة نسب بشركس عمان، وعشيرته العتوم لجأت إلى سوف بعد حرابة في نابلس.

وتاليا منشور العتوم كاملا:

بصراحة فإنني تفاجأت بوجود عتب على ذكر أهل جرش من أصول شامية وشركسية على أنهم "لاجئين" علما بأنني ذكرت ذلك بحسن نية ولبيان التنوع الديموغرافي في جرش...

كما يعلم البعض فأخوالي هم من شوام جرش الذين أتوا إلى جرش عام النكبة ١٩٤٨ وكان باستقبالهم أبناء عموموتهم االذين أتوا إلى جرش في القرن الثامن عشر..

وكان عندها الشركس المهاجرين يقطنون في جرش وسكنوا أثارها وزرعوها وبنوها... كما أن زوجتي اردنية من أصل شامي.. أتى والدها إلى الأردن بعد عدم الاستقرار في لبنان في السبعينيات... ونسايبي من شركس عمان.. وعشيرتي العتوم لجأت إلى سوف بعد حرابة في نابلس حيث هاجر الأجداد من نابلس إلى جرش والصنمنين وأماكن أخرى...

اللجوء لا يعيب... وكلنا لاجئين إلى هذا البلد الأمين.. بلد الحشد والرباط... فهذا دور بلدنا كما بُشرنا به... وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لجأ و هاجر ومن مكة إلى المدينة.. كما لجأ قبلة الصحابة الأوائل إلى الحبشة...

وعليه فإن عتبي كبير على إساءة فهمي وتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل وبذات الوقت فإنني أعتذر عن سوء الفهم الذي حصل...

وانما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمريء ما نوى... سأبقى أعمل لمصلحة الوطن وجميع الأردنيين من شتى الأصول والمنابت...