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ماذا قال "بومبيو" عن حذف "تويتر" حساب "

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ماذا قال "بومبيو" عن حذف "تويتر" حساب "ترامب"؟ ماذا قال "بومبيو" عن حذف "تويتر" حساب "
اتهم اليسار بإسكات الأصوات المعارضة

ماذا قال

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (السبت): "إن إسكات الأصوات أمر خطير ونهج غير أمريكي"، وذلك في تعليقه على حذف "تويتر" حساب الرئيس دونالد .

وأضاف "بومبيو": "إن ذلك ليس نهجًا جديدًا لليسار، متهمًا الأخير بالعمل على إسكات الأصوات المعارضة لسنوات"، بحسب "سبوتنيك".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "لن نسمح لهم بإسكات 75 مليون أمريكي".

وكتب "ترامب" في تغريدة نشرها على الحساب الحكومي الرسمي بعد حظر حسابه الشخصي نهائيًا قائلاً: "لا يمكنك إسكاتنا!".وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس الأمريكي ترامب تويتر دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الأمريكي بايدن جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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