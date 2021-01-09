إصابات "كورونا" عربيًّا: لبنان تسجّل 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والكويت 427 حالة

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256 إصابة في الجزائر و1416 بالمغرب و796 بالأردن و907 بالعراق

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع عدد الإصابات إلى 215553 إصابةً.

وبيّنت الصحة اللبنانية اليوم, أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 140597، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1590 حالة بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

وفي الكويت، تم تسجيل اليوم 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 153900 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 942 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة ليصبح مجموع الحالات المصابة ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4230 حالة.

وكانت الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 245 حالة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148728 حالة.

وسجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 101913 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 2803 حالات وفاة، فيما تماثل للشفاء 209 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69011 حالةً.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 451637.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 24 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7709، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى423541.

كما سجلت الأردن اليوم 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 305959 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أنه تم تسجيل 1590 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 286983 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4009 حالات.

كذلك سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 602331 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة , مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12881 حالة , فيما سُجلت 1965 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 554990 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 34460 مصابًا , منهم 129 في العناية المركزة .فيروس كورونا الجديد