التحريات في اتهام 5 أشخاص باقتحام شقة والتعدي على سيدة: خلافات جيرة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في اتهام 5 أشخاص باقتحام شقة سكنية والتعدي على سيدة أمام زوجها.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغا من شخص يتهم 5 أشخاص باقتحام منزل الزوجية والاعتداء على زوجته.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى تنسيقًا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات الأولية أشارت إلى عدم وجود اغتصاب وأن الأمر مجرد خلافات جيرة بين الطرفين.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.