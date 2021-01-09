أخبار عاجلة

عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
15 محطة.. تعرف على مسار القطار الكهربائى السريع - فيديو -
رئيس الوزراء يستعرض موقف الثروة السمكية وجهود تطوير بحيرة المنزلة -
وزير الأوقاف يلتقى رسالة من بابا الفاتيكان للتعاون في تعزيز ثقافة السلام الإنساني -
وزير الصحة الفرنسي: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة بين الأطفال -
الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير شمال شرقي البلاد -
الجزائر: 5 قتلى و3 إصابات جراء انفجار قنبلة شرقي البلاد -
ماكرون يدعو رئيس مجلس السيادة السوداني لحضور مؤتمر المانحين بباريس في مايو القادم -
رئيس مفوضية الحدود بالسودان: مسار الحدود مع اثيوبيا متفق عليه ولا رجعة فيه أبدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

التحريات في اتهام 5 أشخاص باقتحام شقة والتعدي على سيدة: خلافات جيرة

Print
التحريات في اتهام 5 أشخاص باقتحام شقة والتعدي على سيدة: خلافات جيرة التحريات في اتهام 5 أشخاص باقتحام شقة والتعدي على سيدة: خلافات جيرة

مصراوي Masrawy

09:04 م السبت 09 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في اتهام 5 أشخاص باقتحام شقة سكنية والتعدي على سيدة أمام زوجها.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغا من شخص يتهم 5 أشخاص باقتحام منزل الزوجية والاعتداء على زوجته.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى تنسيقًا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات الأولية أشارت إلى عدم وجود اغتصاب وأن الأمر مجرد خلافات جيرة بين الطرفين.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية