قطار يصطدم بسيارة ودراجة نارية ويخلف مصابين اثنين بالمنوفية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية-أحمد الباهي:

اصطدم قطار بسيارة ودراجة نارية، اليوم السبت، أمام مزلقان قرية ميت برة التابعة لقويسنا في محافظة المنوفية، ما تسبب في إصابة شخصين، جرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز قويسنا، باصطدام قطار رقم 817 القادم من بنها إلى ميت غمر، بسيارة ودراجة نارية أمام مزلقان قرية ميت برة.

وتبين اصطدام القطار بسيارة ملاكي تحمل أرقام 5412 قيادة "ص.ع.ش" 47 عامًا، من أبناء قرية ميت برة، ودراجة نارية تحمل رقم 302162 منوفية قياد ة"ز.ع" 15 عامًا، من عزبة منشية التابعة لقرية كفور الرمل، وتسبب الحادث في إصابة الأخير ببتر في القدمين، وكسر باليد اليمنى وكدمات بالوجه، كما أصيب"ي.و.ع" 13 عامًا، بجرح في الوجه والرأس.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.