كارثة في الجيزة.. 5 يقتحمون شقة ويغتصبون سيدة أمام زوجها

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة الجيزة واقعة مؤسفة بطلها 5 أشخاص تجردوا من المشاعر الإنسانية. اقتحم الخمسة شقة سكنية واعتدوا بالضرب على زوجين.

لم يكتف المتهمون بذلك، بل وصل الأمر إلى الاعتداء الجنسي على السيدة أمام أنظار الزوج.

تفاصيل تلك المأساة تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغا من شخص يتهم 5 أشخاص باقتحام منزل الزوجية والاعتداء على زوجته كرها عنها.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.