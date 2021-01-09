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الشبورة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار حالة الاستقرار وعودة الأمطار

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الشبورة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار حالة الاستقرار وعودة الأمطار الشبورة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار حالة الاستقرار وعودة الأمطار

مصراوي Masrawy

08:51 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة ما زالت كثيفة وتصل لحد الضباب وتؤدي إلى غلق بعض الطرق كما أن الرؤية منخفضة لأقل من 200 متر على بعض الطرق.

وأضافت شاكر في تصريحات تليفزيونية، تستمر حالة الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين، وتسجل على القاهرة 25 درجة.

وتابعت: "بداية من يوم الأربعاء تنكسر حالة الاستقرار في الأحوال الجوية التي استمرت على مدار الـ3 أسابيع الماضية، حيث يوجد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتستمر فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع".

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