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"" سيوقِّع على صفقة مقاتلات "إف 35" للإمارات قبل انتهاء ولايته

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"ترامب" سيوقِّع على صفقة مقاتلات "إف 35" للإمارات قبل انتهاء ولايته "" سيوقِّع على صفقة مقاتلات "إف 35" للإمارات قبل انتهاء ولايته
"" بيَّن أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت أنه من المرجح أن يوقِّع الرئيس دونالد على صفقة لتزويد الإمارات بمقاتلات من طراز "إف 35" قبل انتهاء فترة ولايته.

من جهته، بيّن مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية في وزارة الخارجية الأمريكية كلارك كوبر أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه، فيما يخص توقيع "ترامب" على الصفقة مع الإمارات حتى تركه الرئاسة يوم 20 يناير، وفقًا لـ " اليوم".

ورجح "كوبر" أن لا يؤثر تولي الرئيس جو بايدن على الصفقة التي تقدر بـ23 مليار دولار.

وبيّن أن المسؤولين الحاليين في وزارة الخارجية يعملون عن كثب مع نظرائهم الإماراتيين.الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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