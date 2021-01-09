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.. كم تبلغ قيمة لقاح فيروس ‫كورونا؟

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فيديو .. كم تبلغ قيمة لقاح فيروس ‫كورونا؟ .. كم تبلغ قيمة لقاح فيروس ‫كورونا؟
جهود كبيرة لضمان حصول المواطنين والمقيمين عليه

فيديو .. كم تبلغ قيمة لقاح فيروس ‫كورونا؟

بلغت قيمة الأمبولة الواحدة من لقاح من شركتي "فايزر - بيونتيك" 130 دولاراً، أي ما يعادل (487.73 ) ريال سعودي.

وبحسب قناة "" فإن الأمبولة الواحدة تكفي لتطعيم خمسة أشخاص، فيما تشهد مراكز اللقاحات جهوداً كبيرة من أجل ضمان إتمام عملية حصول المواطنين والمقيمين عليها.

وأكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

وكشفت أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وأنه ولله الحمد لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح، وهو متاح للجميع من خلال تطبيق صحتي.

وأشارت إلى أن أكثر من 137 ألف شخص حصلوا على لقاح كورونا والعدد في تزايد، معتبرة أن هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة هذه الجائحة، لافتة إلى انخفاض عدد الإصابات بكورونا بنحو 98%. لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد تطبيق صحتي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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