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"غروس" يقود "شالكه" الألماني لتحقيق فوزه الأول بعد 30 خسارة

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"غروس" يقود "شالكه" الألماني لتحقيق فوزه الأول بعد 30 خسارة "غروس" يقود "شالكه" الألماني لتحقيق فوزه الأول بعد 30 خسارة
صعد للمركز قبل الأخير بفارق نقطة عن متذيل الترتيب

تمكن المدرب السويسري غريستيان غروس، من قيادة فريق "شالكه" الألماني لتحقيق الفوز للمرة الأولى منذ 30 مباراة، وذلك بعد أن تغلب على "هوفنهايم" برباعية نظيفة اليوم السبت ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحقق "شالكه" أول فوز له منذ يناير 2020، وتجنب عبر هذا الفوز معادلة رقم قياسي كارثي مسجل باسم "تاسمانيا برلين" الذي خاض 31 مباراة في موسم 1965 - 1966 دون أن يحقق أي انتصار.

وسجل الأمريكي الصاعد ماثيو هوب ثلاثة أهداف (هاتريك)، فيما تكفل اللاعب المغربي أمين حارث بالهدف الرابع لشالكه.

وبهذا الفوز ابتعد "شالكه" تحت قيادة مدربه الجديد كريستيان غروس، عن قاع الترتيب وتقدم للمركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن ماينز الذي تراجع للمركز الأخير، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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