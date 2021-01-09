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توعدت الرئيس بتحريك الكونغرس إذا لم يتنح سريعاً

ذكرت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي، أنها تواصلت مع الجيش الأمريكي للتأكد من أن دونالد ترامب لن يكون قادرًا على استخدام الحقيبة النووية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وتوعدت "بيلوسي"، "ترامب" بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعًا.

وأعربت الزعيمة الديمقراطية عن مخاوفها من وقوع انفلاتات جديدة، ترجمتها بقولها: "إنه من الممكن أن يتحول كل يوم إلى فيلم رعب لأمريكا"، وذلك بعد اقتحام أنصار "ترامب" مبنى الكابيتول.

واعتبرت أن الرئيس الأمريكي "شخصًا خطيرًا للغاية وينبغي أن لا يستمر في منصبه وأن تنحيته أمر ملح يرتدي أهمية قصوى".

وحذرت "بيلوسي" من أنه إذا لم يُنح "ترامب" بموجب هذه الآلية الدستورية، فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيًا.

وبصفتها رئيسة لمجلس النواب فإن إطلاق آلية عزل الرئيس في الكونغرس هو من صلاحيتها.الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن