اليمن: تدشين الحوثي لفعالية بنشيد ثورة إيران له تبعات خطيرة ‎

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مصراوي Masrawy

وكالات

حذر وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، من التبعات الخطيرة لممارسات مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، من محاولات ممنهجة لتزييف الوعي الوطني وطمس الهوية اليمنية وتعميم الشعارات والطقوس الإيرانية وتمجيد رموز الارهاب الايراني وتحويل تلك المناطق إلى مستعمرة فارسية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن الإرياني قوله إن مليشيا الحوثي استبدلت النشيد الوطني للجمهورية اليمنية بنشيد الثورة الخمينية لتدشين فعالياتها الطائفية في العاصمة المختطفة ‎صنعاء في دلالة لمستوى الانقياد والتبعية الكاملة لنظام الولي الفقيه في ايران.

وطالب الإرياني، الدول العربية بإدراك التبعات الخطيرة لاستلاب هوية اليمن وانتزاعها عن محيطها الجغرافي وتاخير حسم معركة استعادة الدولة على الأمن القومي العربي والأمن والسلم في المنطقة، والوقوف الجاد مع الدولة والشعب اليمني الذي يخوض معركة تاريخية في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني.

‏كما دعا الإرياني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لمغادرة مربع الصمت وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج، والقيام بمسئولياتها القانونية والاخلاقية في ووقف العدوان الايراني السافر على اليمن والذي خلف مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.