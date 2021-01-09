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رئيس "شمال القاهرة" للكهرباء: 6 وحدات ديزل لتأمين التغذية لافتتاح لليد

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رئيس "شمال القاهرة" للكهرباء: 6 وحدات ديزل لتأمين التغذية لافتتاح كأس العالم لليد رئيس "شمال القاهرة" للكهرباء: 6 وحدات ديزل لتأمين التغذية لافتتاح لليد

مصراوي Masrawy

08:47 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:

صرح المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة انتهت من تأمين كافة المناطق التي تستضيف مراسم افتتاح بطولة لكرة اليد ممثلة في القاهرة أو الصالة المغطاة بمدينة نصر، والصالة الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم تركيب 168 كشاف لتأمين الصالة المغطاة، والدفع بـ6 ماكينات ديزل مع خط أساسي لضمان وصول التغذية الكهربائية السليمة وعدم تأثرها بأي طارئ، وكذلك خط شبكة احتياطي أيضًا بالإضافة لتأمين القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم تقسيم الصالة لأربع مجموعات يتم توزيع الكهرباء عليها لضمان عدم حدوث أي مشكلات أو طوارئ، موضحًا أنه تم الدفع أيضًا بـ6 وحدات ديزل لصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

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