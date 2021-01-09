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لمروره بأزمة نفسية.. مصاب بكورونا ينتحر من نافذة عزل مستشفى ميت غمر

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لمروره بأزمة نفسية.. مصاب بكورونا ينتحر من نافذة عزل مستشفى ميت غمر لمروره بأزمة نفسية.. مصاب بكورونا ينتحر من نافذة عزل مستشفى ميت غمر

مصراوي Masrawy

08:24 م السبت 09 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:
أقدم مسن مصاب بفيروس كورونا على الانتحار اليوم السبت، بإلقاء نفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى ميت غمر، لمروره بأزمة نفسية نتيجة إصابته.
كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من المستشفى العام، بانتحار "عبدالعظيم.م" ،٥٩ ‏‎عامًا ،عامل، بالقاء نفسه من قسم العزل بالمستشفى ‏‎لإصابته بفيروس كورونا، ‏ما أدى لإصابته ‏‎بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي في الحال. ‏‎
بانتقال ضباط المباحث بقيادة الرائد نصر نجم، رئيس المباحث، إلى المستشفى وسؤال "فتحى. ا"، مزارع، و"أحمد .ع "، أمين شرطة محجوزان مع المتوفي بذات الغرفة، أكدا أن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة لتواجده بالمستشفى ورغبته في الخروج منها، ‏‎مضيفين أنه غافلهما وألقى نفسه من نافذة غرفة العزل.
وبسؤال "مني .ص .ع"، 23 عامًا ممرضة بالمستشفى، أيدت ذات المضمون، ولم يتهم نجلي المتوفي أحدًا بالتسبب في وفاة ‏‎والدهما.
‏‎تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم شرطة ميت غمر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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