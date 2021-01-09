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كتموا أنفاسها حتى الموت.. تفاصيل مقتل مُسنة في المنوفية لسرقتها

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كتموا أنفاسها حتى الموت.. تفاصيل مقتل مُسنة في المنوفية لسرقتها كتموا أنفاسها حتى الموت.. تفاصيل مقتل مُسنة في المنوفية لسرقتها

مصراوي Masrawy

08:18 م السبت 09 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مسنة مقتولة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل استعانت بزوجها وأقاربه لسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية.

تلقى قسم شبين الكوم بأمن المنوفية، بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل، 76 سنة، في غرفة شتقتها بمحافظة المنوفية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، ربة منزل، 27 سنة ، وزوج المتهمة الأولى، حلاق، 36 سنة، وشقيق المتهم الثاني، عامل 44 سنة، مُقيمين شبين الكوم، ونجل شقيقة المتهمان الثاني والثالث، عاطل 23 سنة، مُقيم دائرة قسم دار السلام بالقاهرة) جميعهم لهم معلومات جنائية، ومختبئن بدائرة قسم دار السلام نطاق أمن القاهرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الرابع.

و بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة ترددها على المجنى عليها لقضاء احتياجاتها وعلمها باحتفاظها بمبالغ مالية فعقدت العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مُخططها قامت بالاتفاق مع باقي المتهمين وأبلغتهم بمكان إخفاء المجنى عليها لأموالها .

وأضافت المتهمة بقيام المتهمين الثاني والثالث والرابع بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى العقار محل الواقعة حيث صعد الثاني والرابع للشقة سكنها وانتظرهما الثالث بمكان عمله لمراقبة الطريق، وقاما بالطرق على باب الشقة مدعيان إرسال المتهمة الأولى بعض الأغراض لها وعقب فتحها الباب قاما بالدلوف للشقة وكتما أنفاسها واستوليا على مبلغ مالي - مصوغاتها الذهبية.

وتم بإرشادهم ضبط المصوغات الذهبية وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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